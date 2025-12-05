Москва проводит эксперимент по контролю за миграционными потоками

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что резкого роста количества приезжих иностранных граждан в столице не наблюдается, оно не изменилось с 2018 года. Он подчеркнул, что вопросы миграционного контроля не остаются без внимания.





В рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково введен биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России.





При прохождении границы они сдают биометрические данные: фотографию лица и отпечатки пальцев. Их сверяют со сведениями из информационных систем в режиме реального времени — среднее время оперативной проверки составляет 6,5 секунды. Если окажется, что человек находится в розыске или совершал преступления, требующие его задержания, сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно отреагировать.





С 1 декабря 2024 года трудовые мигранты и другие категории иностранцев обязаны оформлять электронную карту иностранного гражданина. Через QR-код карты сотрудники полиции могут быстро проверять информацию о статусе иностранного гражданина, прохождении дактилоскопии и фотографирования, медицинского освидетельствования, об оплате патента, наличии правонарушений.





1 сентября 2025 года в рамках эксперимента, который проводится в соответствии с федеральным законодательством, иностранцы, которые приезжают в Москву и Московскую область в безвизовом порядке для работы, обязаны устанавливать специальное мобильное приложение «Амина». На сегодняшний день его установили более 1,1 миллиона человек.