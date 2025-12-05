Минцифры: На «Госуслугах» постепенно откажутся от входа через SMS

В Минцифры России заявили о решении постепенно отказываться от подтверждения входа на «Госуслуги» через SMS. Эти изменения внедрены из-за растущих случаев мошенничества, подчеркнули в ведомстве.





Пока эти меры касаются только мобильных устройств, указали в Минцифры. С компьютера в «Госуслуги» еще можно войти, запросив SMS с кодом.





Ранее стало известно, что на смартфонах с системой Android вход в «Госуслуги» после недавнего обновления доступен только через мессенджер MAX. В техподдержке заявили, что сделано это для защиты данных.





Там подчеркнули, что новый способ позволит минимизировать риски перехвата SMS. Аккаунт «Госуслуг» необходимо связать с MAX, после чего коды подтверждения можно получать в мессенджере.