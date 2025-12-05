«Люди расстроены, сдают билеты»: SHAMAN перенес на год концерты в трех городах Белоруссии

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) перенес на год концерты в трех городах Белоруссии. Официально причины этого певец и его окружение пока не пояснили. Выступления заслуженного артиста России планировались в декабре в Бресте, Гродно и Гомеле.





Организатор мероприятий — Гродненская областная филармония — сообщила на своем сайте о том, что концерты SHAMAN отложены на декабрь 2026 года. В Бресте выступление запланировано на 20 декабря, в Гродно — на 21-е, а в Гомеле — на 23-е.





При этом причина форс-мажора организаторами не указана. «Приобретенные билеты на эти мероприятия действительны и не требуют обмена», — говорится в сообщении.





Корреспондент Daily Storm дозвонился в один из пунктов продаж билетов. «Нам не пояснили, почему выступления SHAMAN не будет. Просто поставили перед фактом. Вероятно, инициатива исходила от самого исполнителя. Залы наверняка были бы заполнены, поскольку многие люди звонят по вопросам возврата билетов. Белорусы расстроены», — сказал сотрудник.





В анонсе выступления певца отмечалось, что «от энергетики SHAMAN замирают сердца и наполняются светом». В программу были включены любимые композиции в исполнении артиста, новые треки, а также «эмоциональный драйв, с которым хочется петь, танцевать и просто быть счастливыми».





«Концертная программа «Ты моя 2025» — это не просто музыкальный вечер, а живая встреча с голосом, который объединяет поколения», — указывалось в заявлении на сайте билетного оператора.





Ранее был сорван концерт SHAMAN в Белгороде. Причиной стали планировавшиеся провокации со стороны ВСУ. Украинские военные хотели нанести ракетный удар по концертной площадке в момент исполнения гимна России, заявила новая жена артиста Екатерина Мизулина.





После отмены выступления они со звездным супругом встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а потом посетили семью участника СВО, чтобы окончить поездку «на позитивной ноте». Сам SHAMAN пообещал, что еще споет вместе с жителями Белгорода.