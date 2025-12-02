Новости
«Чтобы Катю не будить»: SHAMAN рассказал, как по ночам в туалете записывает новые песни
Певец выступил с благотворительным мини-концертом для жителей курского приграничья SHAMAN
SHAMAN рассказал, как по ночам в туалете записывает черновики новых песен. Ярослав Дронов приоткрыл дверь в мир своего творчества на концерте в пункте временного размещения в Курске. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm.


Один из зрителей спросил у артиста, как часто к нему приходит вдохновение. Кто-то в зале пошутил, что теперь муза Ярослава Дронова — Екатерина Мизулина. Пара состоит в браке несколько недель. 


«Ярослав постоянно просыпается по ночам, убегает куда-то и пишет новые песни. («Точно пишет?» — улыбнулся губернатор Александр Хинштейн.) Он записывает на диктофон мелодию, которая ему пришла в голову», — рассказала Мизулина. 


Сам SHAMAN уточнил, что идеи приходят, когда он еще не отошел ко сну. 


«Чтобы Катю не будить, ты уходишь куда-нибудь в туалет подальше, фиксируешь мелодию. И все, она у тебя в телефоне», — рассказал артист. 


Также музыкант на благотворительном концерте исполнил свои песни. Ярослав Дронов спел четыре композиции: «Моя Россия», «Душа нараспашку», «Встанем» и «Я русский». Он спел с губернатором региона Александром Хинштейном.

