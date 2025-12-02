Путин пригласил зарубежных и украинских журналистов посетить Красноармейск и Купянск

Президент России Владимир Путин пригласил иностранных журналистов, включая украинских, посетить Красноармейск (Покровск) и Купянск. По словам главы государства, это делается, чтобы они увидели своими глазами переход города под контроль РФ.





Глава государства отметил, что российские корреспонденты уже работают в Красноармейске, и сказал, что Россия готова обеспечить безопасность их иностранных коллег и провести их по всем кварталам освобожденных городов.





Он также сообщил, что Россия действует на Украине хирургическим способом, «это не война в прямом смысле слова».





Российский лидер указал, Красноармейску придавалось особое значение обеими сторонами — это хороший плацдарм для решения всех задач СВО, отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужным Генштаб РФ.





Путин подчеркнул, что Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках Российской армии. Также РФ контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска, добавил президент.





Он добавил, что «руководство Украины как будто живет на другой планете, Киеву не до текущих дел в экономике и на фронте, он занимается выклянчиванием денег».





Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты, сказал Путин. РФ может «отрезать Украину от моря», если Киев продолжит пиратство против российских судов, подчеркнул он.