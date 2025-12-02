Путин заявил о снижении инфляции в России до 6% к концу года

На форуме ВТБ «Россия зовет» президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в России к концу декабря будет ниже 6%, это меньше прогнозов. По словам главы государства, показатель уже составляет 7%.





Он отметил, что в экономике наблюдается замедление роста: за девять месяцев этого года ВВП России прибавил 1%, в третьем квартале 0,6%. По прогнозу за год прирост ВВП будет от 0,5% до 1%, но это ожидаемый результат, подчеркнул Путин.





Президент сообщил, что в России сохраняется рекордно низкая безработица. Ее показатель — 2,2%.





Путин заявил, что экономика успешно справляется с внешним давлением. Состояние государственных финансов стабильное, ключевые приоритеты профинансированы в полном объеме, указал он.





«Мы своевременно приняли решения как в части доходов, так и расходов федерального бюджета. При этом в полном объеме профинансированы ключевые приоритеты – это социальные обязательства, оборона и национальная безопасность, а также задачи по достижению национальных целей развития», — сказал Путин.





Президент также сообщил о дисбалансах в российской экономике, «что не может устраивать».