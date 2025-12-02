Лариса Долина на фоне травли в соцсетях снялась в новогоднем шоу белорусского ТВ

Народная артистка России Лариса Долина снялась в новогоднем шоу белорусского ТВ. Об этом сообщила местная певица Анна Трубецкая. Она на шоу в том числе спела дуэтом с Долиной.
Трубецкая уточнила в соцсетях, что с участием Долиной сняли новогоднюю программу «Добрый вечер» для канала «Беларусь 1». Она заверила, что в шоу будет много сюрпризов и красивых песен. «Моя любимая и неподражаемая Лариса Долина как всегда бесподобна», — написала певица.
Ранее СМИ сообщили, что Долину могут вырезать из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика».В этой картине артистка исполнила кавер на трек Инстасамки «За деньги да».
В прокат фильм должен выйти 11 декабря, поэтому съемочной команде, возможно, придется в сжатые сроки искать замену Долиной. Отмечается, что создатели киноленты опасаются провала в прокате из-за участия певицы, попавшей в «квартирный скандал».
Сама Долина закрыла отключила комментарии в Instagram на фоне массовой критики пользователей соцсетей. В окружении артистки травлю в Сети называют атакой проплаченных ботов. Близкие Долиной считают, что обвинения в отношении нее нерезонны, поскольку она ничего не украла.
Артистку стали критиковать из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, подпав под влияние мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а деньги и вдобавок свои сбережения передала злоумышленникам.
Суды встали на сторону Долиной и вернули ей недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, осталась без жилья и денег.
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ