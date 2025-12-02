Новости
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии
Ее подозревают в мошенничестве на новом месте работы в должности ректора undefined
Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини задержана в Бельгии. Об этом сообщают Le Soir и L'Echo со ссылкой на источники.


Издания пишут, что расследование связано с возможным «мошенничеством при заключении государственных контрактов, коррупцией, конфликтом интересов и нарушением профессиональной тайны» в Колледже Европы в Брюгге. 


Могерини была главой евродипломатии с 2014-го по 2019 год. Она занимает пост ректора учебного заведения с 2020 года. 


Речь идет о предполагаемых махинациях при финансировании девятимесячной программы обучения, отмечает Le Soir. 


Кроме Могерини задержан руководитель Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино, уточняют газеты. 

