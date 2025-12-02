Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии

Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини задержана в Бельгии. Об этом сообщают Le Soir и L'Echo со ссылкой на источники.





Издания пишут, что расследование связано с возможным «мошенничеством при заключении государственных контрактов, коррупцией, конфликтом интересов и нарушением профессиональной тайны» в Колледже Европы в Брюгге.





Могерини была главой евродипломатии с 2014-го по 2019 год. Она занимает пост ректора учебного заведения с 2020 года.





Речь идет о предполагаемых махинациях при финансировании девятимесячной программы обучения, отмечает Le Soir.





Кроме Могерини задержан руководитель Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино, уточняют газеты.