Екатеринбуржца, чей брат участвовал в протестах за сквер, арестовали на 10 суток за экстремизм

Брата погибшего уральского активиста, участвовавшего в протестах за сквер в Екатеринбурге, арестовали на 10 суток, сообщил корреспондент Daily Storm из зала Ленинского районного суда.





Административный протокол составлен на Олега Мельниченко — брата погибшего активиста Станислава Мельниченко — по статье 20.3 КоАП. Мужчину обвиняют в том, что он использовал в Telegram символ так называемого кельтского креста (запрещен, признан экстремистским символом). Он публиковал посты в мессенджере с использованием этого аватара, уверена сторона обвинения.





Во время процесса адвокат Алексей Бушмаков задался вопросом, кто проводил осмотр телефона и на какое устройство были сделаны скриншоты. Сторона обвинения воздержалась от комментариев.





Сам Олег Мельниченко связывает административный протокол со своими попытками призвать к ответственности свердловского замглавы Минприроды Антона Сафронова. 7 августа Станислав Мельниченко попал под колеса машины, которой управлял свердловский чиновник. В отношении Сафронова было возбуждено уголовное дело, которое, по словам Олега Мельниченко, пытаются замять.