Тереза Дурова позитивно оценила создание программы лояльности «Мосбилета»

Программа лояльности платформы «Мосбилет» помогает создать привычку регулярного посещения театра и сделать культуру частью повседневности горожан. Так считает Тереза Дурова — художественный руководитель и главный режиссер Театра Терезы Дуровой.





По ее словам, программа лояльности не просто позволяет зрителям экономить на билетах — она делает самое важное: походы в театр, концертный зал, на любые культурные события становятся хорошей привычкой.





«Когда у человека появляется возможность накапливать баллы и использовать их для новых впечатлений, это становится естественным поводом чаще бывать в мире искусства. Так к нам приходят новые зрители, а те, кто уже давно с нами, получают еще один знак внимания и поддержки», — сказала Дурова.





Создание баллов «Мосбилета» — очень правильный шаг, отметила режиссер.





«Он открывает широкие возможности для того, чтобы культура стала частью повседневной жизни москвичей и гостей города», — добавила она.





Худрук также подчеркнула, что благодаря таким инициативам люди могут открывать для себя новые спектакли, новые театры, получать новые эмоции. А для артистов именно живой интерес зрителя и делает театр тем местом, куда хочется возвращаться, заключила Дурова.