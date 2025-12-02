Дрон атаковал танкер, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию

БПЛА атаковал российский танкер в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки, вода не поступает, сообщил Росморречфлот.





Изначально об инциденте с судном Midvolga 2 заявило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. ЧП случилось в 80 милях (148 км) от побережья республики. Танкер перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию.





На борту находятся 13 членов экипажа, они не пострадали, помощь не запрашивали (по неофициальной информации, ранены двое). Судно начало следовать в сторону турецкого города Синоп.





РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что Турция донесла до Украины решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.





Midvolga 2 построено в 2014 году и ходит под флагом России. Порт приписки — Большой порт Санкт-Петербург. Владелец — Средневолжская судоходная компания (Москва).





На прошлой неделе произошло несколько инцидентов с танкерами. 27 ноября грузовое судно Mersin, перевозившее нефтепродукты под флагом Панамы, у берегов Сенегала в Атлантическом океане получило повреждения корпуса из-за взрывов. Его атаковали украинские дроны, утверждало издание Istanbul Haber.





На следующий день суда Kairos и Virat под флагом Гамбии, идущие в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились у побережья Турции в Черном море. Киев взял на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море, писали CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.