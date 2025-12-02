Politico: Трамп планирует вернуть России ее замороженные активы после подписания мирного соглашения

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вернуть России ее замороженные активы после подписания мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов.





Отмечается, что посланника Евросоюза по вопросам санкций Дэвида О'Салливана во время его визита в Вашингтон летом уже ввели в курс дела касательно плана.





В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине «репарационный кредит» под залог заблокированных активов России.





По первоначальному американскому мирному плану из 28 пунктов 100 миллиардов долларов замороженных российских активов должны будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению Украины; Вашингтон, в свою очередь, получит 50% прибыли. Европа должна добавить 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций для инвестирования в Украину.





Остальная часть заблокированных активов Москвы будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент. Однако потом этот пункт исключили, писал Bloomberg.





По словам источников Politico, чиновники в Европе возмущены перспективой того, что США заберут часть активов, а остальное поделят с Россией.





Заметка дополняется