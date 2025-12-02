Бойцы ВС РФ развернули флаг России на главной площади Покровска

Бойцы Вооруженных сил РФ развернули российский флаг на главной площади Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике. Кадры опубликовало Минобороны РФ.





Триколор установили на площади Шибанкова — напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета.





Вечером 1 декабря в Кремле сообщили о визите президента России Владимира Путина в один из пунктов управления войсками. Главе государства доложили о взятии Покровска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, о результатах наступления ВС РФ на других направлениях.





Военные эксперты ранее заявили Daily Storm, что взятие Покровска откроет перед армией России три ключевых направления на востоке Украины. Одно из них — дорога в сторону Славянска и Краматорска, последних крупных городов Донбасса, подконтрольных ВСУ.