Бойцы ВС РФ развернули флаг России на главной площади Покровска
Ранее о взятии этого города в ДНР доложили Путину Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
Бойцы Вооруженных сил РФ развернули российский флаг на главной площади Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике. Кадры опубликовало Минобороны РФ. 


Триколор установили на площади Шибанкова — напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета. 


Вечером 1 декабря в Кремле сообщили о визите президента России Владимира Путина в один из пунктов управления войсками. Главе государства доложили о взятии Покровска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, о результатах наступления ВС РФ на других направлениях. 


Военные эксперты ранее заявили Daily Storm, что взятие Покровска откроет перед армией России три ключевых направления на востоке Украины. Одно из них — дорога в сторону Славянска и Краматорска, последних крупных городов Донбасса, подконтрольных ВСУ.

