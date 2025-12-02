Новости
В Орловской области в результате атаки дрона начался пожар на объектах ТЭК
Специалисты ликвидируют последствия инцидента undefined
В Орловской области в результате атаки дрона начался пожар на объектах ТЭК

Специалисты ликвидируют последствия инцидента

В Орловской области после атаки БПЛА начался пожар на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. 


Он уточнил, что ЧП случилось в Ливенском районе. Пострадавших нет. Специалисты МЧС ликвидируют последствия. 


Всего за ночь военные сбили 45 украинских беспилотников над девятью регионами России, заявили в Минобороны. 


В ведомстве также сообщили, что 14 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью, восемь — над Краснодарским краем, шесть — над Крымом, пять — в Волгоградской области. 


Также четыре дрона, по данным министерства, перехвачены над территорией Чеченской Республики, три — в акватории Черного моря, два — над Ростовской и по одному — в Орловской, Липецкой и Тверской областях. 

