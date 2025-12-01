В Нижегородской области чиновников будут премировать за отказ от взятки

Нижегородских чиновников будут премировать половиной зарплаты за отказ от коррупции. Соответствующий документ подписал глава региона Глеб Никитин.





Согласно указу губернатора, если госслужащий сообщит главе региона, что его склоняют к «совершению коррупционных правонарушений», ему выплатят 50% «одного месячного денежного содержания».





Поощрение единоразовое. Нововведение вступит в силу 1 января 2026 года.





Нижегородская область — не первый регион, где разработали ноу-хау в борьбе с коррупцией. В июле руководство полиции в Ростовской области заявило, что начало возвращать сотрудникам взятки, от которых они отказались.