Туроператоры рассказали, как наводнение в Юго-Восточной Азии повлияет на туристов и зимовщиков

Страны южной и Юго-Восточной Азии охватили мощные ливневые циклоны «Дитва» и «Сеньяр». Наводнения и оползни, которые они спровоцировали, за неделю унесли жизни не менее тысячи человек и привели к многочисленным разрушениям. Daily Storm выяснил у туроператоров, окажет ли разгул стихии влияние на турпоток из России.





«Такие вещи (наводнения. — Примеч. Daily Storm) периодически происходят с той или иной степенью силы. Не думаю, что это кардинально повлияет на зимовщиков, релокантов или простых туристов. Возможны какие-то колебания на доли процента, но кардинально на спрос на Таиланд и другие направления это не повлияет», — отметил заместитель генерального директора TEZ TOUR Владимир Каганер.





По его словам, в это время года в странах Юго-Восточной Азии периодически бывают сильные дожди и наводнения.





«Российские туристы менее подвержены страху перед стихией. Туристы, которые купили путевки на новогодние праздники, заранее поездки не отменят. Туристы, уезжающие на долгий срок, свои планы не отложат. Они едут в эти страны и знают, чего ждать от погоды», — отметил основатель турагентства ICS Travel Group Дмитрий Шевченко.





Как пишут зарубежные СМИ, во время наводнения на территории Таиланда, Индонезии и острова Шри-Ланка погибли свыше тысячи человек. Сотни людей числятся как пропавшие. Официальных данных о пострадавших российских туристах на данный момент нет.





В странах Юго-Восточной Азии, как пишет ABC News, нарушены связь и энергоснабжение — наводнения смыли линии электропередачи и трансформаторы. В Индонезии повреждено и затоплено свыше 28 тысяч домов, водой размыто большое количество дорог.





Правительство Шри-Ланки заявило о закрытии всех госучреждений и школ. Островное государство было объявлено зоной повышенной опасности.