В столице стартовал проект «Зима в Москве» и зажглась новогодняя елка в парке Горького

Отправная точка для корреспондента Daily Storm — Коломенское. Здесь будут работать актеры в исторических костюмах, чайная станция, ретрофотоателье и почтовая станция, а еще проведут конкурсы.





Следующая локация — павильон «Заповедное посольство» в парке «Зарядье». Здесь проходит благотворительная акция «Добрая елка»: каждый желающий может исполнить желание ребенка, который оказался в непростой жизненной ситуации.