В столице стартовал проект «Зима в Москве» и зажглась новогодняя елка в парке Горького
Более чем на 400 площадках подготовлено свыше 800 мероприятий: катание на коньках, концерты, экскурсии, ярмарки и многое другое
В столице стартовал проект «Зима в Москве» и зажглась новогодняя елка в парке Горького

Более чем на 400 площадках подготовлено свыше 800 мероприятий: катание на коньках, концерты, экскурсии, ярмарки и многое другое

фото Daily Storm

В столице открылся проект «Зима в Москве». Более чем на 400 площадках для жителей столицы приготовлены сотни мероприятий: катание на коньках и лыжах, спортивные активности, концерты, кинопоказы, экскурсии, ярмарки, фабрики подарков и многое другое.

Отправная точка для корреспондента Daily Storm — Коломенское. Здесь будут работать актеры в исторических костюмах, чайная станция, ретрофотоателье и почтовая станция, а еще проведут конкурсы.  


Следующая локация — павильон «Заповедное посольство» в парке «Зарядье». Здесь проходит благотворительная акция «Добрая елка»: каждый желающий может исполнить желание ребенка, который оказался в непростой жизненной ситуации. 

Daily Storm

Соорганизатор Полина рассказала, что в этом году дети загадали 1800 желаний. В следующем году загадать желание и отправить его можно будет на портале «Душевная Москва». 


Глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова зачитала одно из желаний с елки от 11-летнего Матвея, страдающего болезнью мозга, — получить приставку, развивающую мелкую моторику.


На площадке на Тверской площади рассказали о проекте «Фабрика подарков». Неравнодушные посетители могут собрать подарки детям из новых регионов и другим нуждающимся.  

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома пригласила всех желающих предпринимателей из столицы присоединиться к проекту. 


Представитель оргкомитета цикла фестивалей «Московские сезоны» Павел Гусев отметил, что почти все катки на фестивальных площадках будут работать бесплатно. 


На Болотной площади тоже есть все для создания зимнего уюта и праздника: стильная одежда и качественная косметика, товары для дома и развивающие детские игрушки, елочные украшения, сладости и не только. Представлены товары от более чем 100 столичных брендов.


Завершился маршрут корреспондента в парке Горького. Там открыли каток и зажгли новогоднюю елку. Глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин пожелал всем, чтобы мечты сбывались.

Проект «Зима в Москве» объединяет всех взаимной поддержкой. В центре внимания — человек, семья, сообщество. «Зима в Москве» объединяет жителей столицы вокруг идей доброты, участия и ответственности, создавая атмосферу, в которой ценятся тепло общения и взаимопомощь. 


В этот зимний сезон Москва и сама становится подарком. Она преображается, загорается огнями и наполняется событиями. Здесь рождаются новые традиции и возвращаются старые.

