Автор проекта «Русская античность» рассказал о выставке в «Биокластере» на ВДНХ
Это способ поговорить о наследии, считает мастер undefined
Автор проекта «Русская античность» рассказал о выставке в «Биокластере» на ВДНХ

Это способ поговорить о наследии, считает мастер

Ключевой идеей выставки «Русская античность» является художественное переосмысление архитектурного наследия ВДНХ через элементы сталинского ампира, античной символики и эстетики русского авангарда. Об этом сообщил автор проекта «Русская античность», художник Василий Козловский. 

 

Он подчеркнул, что в этой серии пытался передать свое отношение к архитектуре ВДНХ и сталинскому наследию в целом. Мастер увидел в этих формах «актуальную энергию, живость и вдохновение». 


Художник также создал для этой выставки два новых офорта — специально для пространства павильона. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва». 

 

Выставка «Русская античность» проходила на ВДНХ с 5 по 30 ноября.

