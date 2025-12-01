Автор проекта «Русская античность» рассказал о выставке в «Биокластере» на ВДНХ

Ключевой идеей выставки «Русская античность» является художественное переосмысление архитектурного наследия ВДНХ через элементы сталинского ампира, античной символики и эстетики русского авангарда. Об этом сообщил автор проекта «Русская античность», художник Василий Козловский.

Он подчеркнул, что в этой серии пытался передать свое отношение к архитектуре ВДНХ и сталинскому наследию в целом. Мастер увидел в этих формах «актуальную энергию, живость и вдохновение».





Художник также создал для этой выставки два новых офорта — специально для пространства павильона. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Выставка «Русская античность» проходила на ВДНХ с 5 по 30 ноября.