Блогер-иноагент Николай Росов будет оспаривать в суде штраф за недонесение на себя

В Свердловский районный суд Перми поступило дело против блогера-историка Николая Росова (иноагент). Фаната истории и Российской империи обвинили по части 1 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента), за это ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.





Сам Росов в беседе с Daily Storm заверил, что в целях защиты чести и достоинства планирует оспаривать этот протокол в суде. Он добавил, что протокол о недонесении сейчас является процедурой, через которую проходит каждый иноагент.





Блогер объяснил, что избежать протокола можно, если только самому сообщить в Минюст, что вы вдруг почувствовали или признали ведение иностранной деятельности. В противном случае правоохранители могут сделать вывод, что вы уже знаете об этом и не донесли.





Росов подчеркнул, что до сих пор не знает истинных оснований включения его в список иноагентов. Ранее он получил ответы на запросы от Роскомнадзора и Минюста, где было подтверждено, что он не получал иностранного финансирования и не создавал иноагентских материалов. В связи с этим историк планирует добиваться снятия этого статуса на законных основаниях через суд.





Николай Росов попал в список Минюста 11 июля 2025 года. Тогда он рассказал Daily Storm, что не понимает, почему был внесен в него, но Россию покидать не намерен.