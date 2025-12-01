Жертвами наводнений и оползней в Азии стали более тысячи человек

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 604, продолжаются поиски 464 человек, сообщили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB). Циклон «Дитва» принес затяжные дожди, его пик пришелся на 29 ноября. Скорость ветра составила до 20,8 м/с.





Уточняется, что пострадали порядка 2600 местных жителей, свыше 578 тысяч человек эвакуированы в трех провинциях на острове Суматра. Местные власти заявили о затоплении более пяти тысяч зданий.





Отмечается, что 3500 строений серьезно повреждены. Свыше 580 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.





Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.





В Таиланде, по информации властей, общее число пострадавших в результате наводнений превысило 3,5 миллиона человек. 176 жителей погибли. В граничащем с Таиландом малайзийском штате Перлис жертвами циклона стали три человека.





На Шри-Ланке жертвами наводнений стали 335 местных жителей. Там также объявлялся режим ЧС.