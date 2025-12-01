В Ярославле в возрасте 114 лет умерла старейшая жительница России

Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина ушла из жизни в Ярославле в возрасте 114 лет. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.





«Для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память», — написал глава региона в Telegram-канале.





Сама Гадючкина рассказывала, что она родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. Однако в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю, отметил Евраев.





Женщина не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Она официально входила в пятерку старейших людей планеты.





Клавдия Гадючкина начала работать в 15 лет на фабрике «Красный перевал». За 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.