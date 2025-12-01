В пустыне в ОАЭ нашли тела криптотрейдера из России и его жены

Тела убитых в ОАЭ криптотрейдера Романа Новака и его жены нашли в пустыне. Местная полиция обследовала пространство 500 на 500 метров. Начата процедура передачи останков в Россию для захоронения, сообщает 47news.





Издание, ссылаясь на петербургское управление СК, опровергло прошлые публикации СМИ о том, что жертв расчленили и в мешках разбросали недалеко от торговых центров.





Тела Новаков были уложены в черные мешки из толстого полиэтилена, куда предварительно высыпали химикаты — сильные растворители. Однако эксперты смогли передать российской стороне новые данные о совершенном преступлении.





Об убийстве Романа и Анны Новаков стало известно в начале ноября. Пара перестала выходить на связь за месяц до этого. Российские правоохранители задержали несколько человек по этому делу.





Предполагаемый организатор преступления — бывший полицейский. Двое арестованных дали показания, как задушили петербуржцев, но следствие также считает, что супругов пытали, вымогая коды доступа к криптокошельку.