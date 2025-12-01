Новости
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов. 


Это было сделано на российско-саудовском деловом форуме в Саудовской Аравии, в котором участвовал вице-премьер РФ Александр Новак.


Королевство пополнило список из более чем 120 стран, для визита в которые не нужно это разрешение. В проекте документа говорилось, что граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение года. 


Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима въезда в РФ для граждан Китая. Этот порядок работы будет действовать как минимум до 14 сентября 2026 года. 

