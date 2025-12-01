«Устроил истерику»: стали известны подробности увольнения главы офиса Зеленского Ермака

Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского напоминало сцену из «Снежной королевы», пишет газета «Украинская правда».





Когда сотрудники антикоррупционных органов утром 28 ноября пришли к Ермаку домой с обысками, Зеленский проводил встречу с вице-премьером Федоровым, руководителями НАБУ Кривоносом и САП Клименко, главой СБУ Малюком. Появление последнего связано с тем, что Ермак всю неделю до увольнения пытался добиться отставки главы спецслужбы, потому что тот «проглядел» операцию органов по борьбе с коррупцией и не защитил его, пишет «Украинская правда».





Утверждается, что на совещании у Зеленского пытались решить проблему: как сделать так, чтобы обыски у главы офиса не были восприняты среди иностранных партнеров Украины как «сигнал хаоса», подрывающий «хрупкий баланс диалога о мире». Издание пишет, что в последние недели в команде президента призывали к увольнению Ермака.





Существовал также тайный чат, в котором влиятельные представители власти координировали свои действия, чтобы отстранить Ермака. Увольнению главы ОП обрадовались: «Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета президента, как пустой стул справа от него». По словам источника, Ермак «объединил против себя всех».





Отмечается, что сам чиновник, когда его попросили написать заявление, устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».





«Разрыв был ужасным. Но круто, что президент в конце концов увидел, кого он пригрел, и сейчас все понял. Как Кай после Снежной королевы», — сказал собеседник, имея в виду концовку сказки Ханса Кристиана Андерсена.





28 ноября Зеленский сообщил о том, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Ранее в этот же день у чиновника в квартире прошли обыски.