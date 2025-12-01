CNN: США обсудили с Украиной фактический отказ от вступления в НАТО

Представители США и Украины на переговорах во Флориде обсудили сценарий, при котором Украина фактически не сможет присоединиться к НАТО, сообщает CNN.





Это может произойти по договоренности, которую будет необходимо согласовать непосредственно странам альянса и России. Официально Киев никто не заставит отказаться от такого стремления.





«Но если США захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Россия захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс», — сказал собеседник.





При этом борщ и голубцы стали «ловким дипломатическим жестом» США на дипломатической встрече. Подача этих блюд была воспринята как дань уважения украинской культуре, подчеркивает телеканал.





Еще один вопрос, который обсудили в Майами, — отказ от подконтрольных Украине территорий Донбасса. По словам источника, обсуждения продолжаются, но сама идея «выходит за рамки разумного».





Источник CNN называет встречу «шагом вперед». Со стороны США во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.