Путин подписал указ о безвизе для граждан Китая

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном безвизовом порядке въезда в РФ граждан Китая.





Граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок, следует из указа президента.





Ранее подобный указ был принят в отношении граждан России. С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы в деловых, туристических и иных целях. Оставаться в стране можно до 30 дней. Для поездки необходимо иметь действующий загранпаспорт. Такой порядок въезда действует до 14 сентября 2026 года.





Ранее Путин назвал решение китайских властей объявить о безвизе для россиян неожиданным. Он выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать созданию более благоприятных условий для бизнеса и сближению двух стран.