В Каспийске при атаке украинских дронов пострадала девочка

12-летняя девочка пострадала при атаке украинских БПЛА в дагестанском Каспийске. Ребенок получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, сообщили в минздраве республики.





Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в небе над городом сбито несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы.





Одновременно Telegram-каналы пишут о взрыве в многоэтажке в Каспийске. В доме выбиты почти все окна. Власти официально не связывали инцидент с налетом БПЛА.





Всего, по информации Минобороны России, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.





Из них четыре дрона над Белгородской, Брянской, Ростовской, Новгородской областями и Краснодарским краем, по три над Ленинградской областью и Азовским морем, два над Воронежской областью, а также по одному над Курской, Волгоградской, Тульской, Смоленской областями.