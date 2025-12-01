Новости
В Каспийске при атаке украинских дронов пострадала девочка
12-летняя девочка пострадала при атаке украинских БПЛА в дагестанском Каспийске. Ребенок получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, сообщили в минздраве республики. 


Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в небе над городом сбито несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы. 


Одновременно Telegram-каналы пишут о взрыве в многоэтажке в Каспийске. В доме выбиты почти все окна. Власти официально не связывали инцидент с налетом БПЛА.


Всего, по информации Минобороны России, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 


Из них четыре дрона над Белгородской, Брянской, Ростовской, Новгородской областями и Краснодарским краем, по три над Ленинградской областью и Азовским морем, два над Воронежской областью, а также по одному над Курской, Волгоградской, Тульской, Смоленской областями.

