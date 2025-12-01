Новости
ФСБ: В Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России
ФСБ: В Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России

Злоумышленник нейтрализован силовиками, его пособник задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили в Крыму убийство одного из старших офицеров Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. 


По данным спецслужбы, гражданин Украины собирался взорвать военного в его личном автомобиле, но был нейтрализован ответным огнем, когда начал стрелять в силовиков при закладке бомбы под машину.


Организатором преступления в ведомстве назвали сотрудника украинской военной разведки Рустема Фахриева 1984 года рождения. 


У обезвреженного преступника были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства, уточнили в ЦОС ФСБ. 


Кроме того, по данным ведомства, был задержан пособник Фахриева. Его отправили в СИЗО. Ведется расследование. Имя старшего офицера Минобороны России, на которого планировалось покушение, не раскрывается. 

#крым #фсб #покушение #минобороны рф #офицер
