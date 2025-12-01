ФСБ: В Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили в Крыму убийство одного из старших офицеров Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





По данным спецслужбы, гражданин Украины собирался взорвать военного в его личном автомобиле, но был нейтрализован ответным огнем, когда начал стрелять в силовиков при закладке бомбы под машину.





Организатором преступления в ведомстве назвали сотрудника украинской военной разведки Рустема Фахриева 1984 года рождения.





У обезвреженного преступника были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства, уточнили в ЦОС ФСБ.





Кроме того, по данным ведомства, был задержан пособник Фахриева. Его отправили в СИЗО. Ведется расследование. Имя старшего офицера Минобороны России, на которого планировалось покушение, не раскрывается.