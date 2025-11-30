Депутат Боярский предрек скорый конец эпохи WhatsApp в России

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил об отсутствии перспектив для иностранных мессенджеров в России. Свое мнение он опубликовал в MAX.





По его словам, процесс импортозамещения WhatsApp* близок к успешному завершению. Парламентарий подчеркнул, что сервис не предпринимал попыток наладить диалог с национальными регуляторами.





«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — констатировал Боярский.





Данное заявление последовало за официальным предупреждением Роскомнадзора о возможной полной блокировке мессенджера. Ведомство 28 ноября пояснило, что основанием для таких мер являются системные нарушения законодательства, а также использование платформы для организации террористической деятельности, вербовки и многочисленных мошеннических схем.





Регулятор отметил, что применяет ограничения поэтапно, предоставляя пользователям возможность перехода на отечественные аналоги, но не исключил полное отключение сервиса при дальнейшем игнорировании правовых норм.





*Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ