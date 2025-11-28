В Роскомнадзоре заявили, что последовательно вводят ограничения в отношении WhatsApp, и пригрозили мессенджеру блокировкой

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp*, сообщили в ведомстве, комментируя жалобы пользователей на работу мессенджера в России. Об этом пишут «Ведомости».





В РКН подчеркнули, что введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено, если требования российского законодательства не будут выполнены.





«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — добавили в регуляторе и рекомендовали россиянам «переходить на национальные сервисы».





В ведомстве заключили: «В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, он будет полностью заблокирован».





*принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ