Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак подал в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.





«Завтра я проведу консультации касаемо нового главы офиса президента», — добавил Зеленский.





Также он подчеркнул, что Украину на переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.





Позже стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.





Ранее в квартире Ермака прошли обыски. С визитом к нему нагрянули сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Официально никаких обвинений чиновнику предъявлено не было.





Народный депутат Ярослав Железняк утверждает: обыски связаны с тем, что Ермак фигурирует в скандальных списках Тимура Миндича, против которого проводится крупное антикоррупционное расследование.