Новости
Новости 18+
St
Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак подал в отставку
18+
Ранее в квартире политика прошли обыски Фото: Global Look Press / Alberto Gardin
Новости

Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак подал в отставку

Ранее в квартире политика прошли обыски

Фото: Global Look Press / Alberto Gardin

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.


«Завтра я проведу консультации касаемо нового главы офиса президента», — добавил Зеленский.


Также он подчеркнул, что Украину на переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.


Позже стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.


Ранее в квартире Ермака прошли обыски. С визитом к нему нагрянули сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Официально никаких обвинений чиновнику предъявлено не было. 


Народный депутат Ярослав Железняк утверждает: обыски связаны с тем, что Ермак фигурирует в скандальных списках Тимура Миндича, против которого проводится крупное антикоррупционное расследование.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#владимир зеленский #отставка #расследование #ермак
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...