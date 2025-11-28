В прокуратуре Петербурга рассказали о наказании для организаторов «лагерей извращений» в Иркутской области

В прокуратуре Санкт-Петербурга после запроса главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной рассказали, какую ответственность понесли организаторы «лагерей извращений» в Иркутской области. Участников стройотряда «Данко», относившегося к Санкт-Петербургскому электротехническому университету (ЛЭТИ), заставляли раздеваться и заниматься различными непристойностями.





Отмечается, что узнав о пыточной системе в стройотряде, Нина Останина отправила депутатский запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга, потребовав «максимально прозрачного «разбора полетов».





В ответе на запрос Останиной прокуратура пишет, что «проводимые в «Данко» мероприятия не соответствовали общепринятым нормам морали». По итогам проверки выговоры получили проректор ЛЭТИ по молодежной политике О.В. Иванова, начальник управления по молодежной политике и воспитательной работе К.А. Мулюкина, документовед управления по молодежной политике и воспитательной работе Д.К. Федосов.





Деятельность стройотряда «Данко» приостановлена, отряд выведен из штаба студенческих отрядов университета, сообщило ведомство, об этом пишет RTVI со ссылкой на письмо, которое было отправлено Останиной.





Отмечается, что была создана рабочая группа, которой поручено подготовить концепцию развития студенческих отрядов в университете.





Уголовные дела после жалоб на сексуализированные издевательства в стройотряде не возбуждали, в следственные подразделения ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщения о преступлениях не поступали, отчиталась прокуратура.