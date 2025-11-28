В Москве на ВДНХ открылся один из крупнейших катков столицы

На ВДНХ открылся один из крупнейших катков Москвы площадью более 20 тысяч квадратных метров. Он способен вместить свыше пяти тысяч человек. Каток простирается от первого павильона до павильона №58, Музея славянской письменности «Слово».





В рамках торжественного мероприятия была подготовлена яркая танцевальная программа с выступлениями прославленных фигуристов, в том числе бронзовых и серебряных призеров Олимпийских игр Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.





«Мы совершим танцевальное путешествие по эпохам от 1920-1930-х годов до современности», — рассказала первый замгендиректора ВДНХ Елена Жук.





Участие в открытии катка также принял главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг. По его словам, в рамках открытия они проведут тренировку детей из хоккейной школы «Красная Машина Юниор», после чего будут учить всех желающих кататься на коньках.





«Самое важное для нас всех — чтобы в каждом дворе, в каждом городе были катки, потому что массовость это основа успеха в сборной России, основа для развития детских юношеских школ. <…> Мы гордимся тем, что сегодня мы вместе со всеми сможем здесь покататься и показать, как мы совершенствуем нашу программу развития хоккея», — подчеркнул Ротенберг.





На ВДНХ работает также специальный детский павильон проката. Там есть инструкторы, которые помогут освоить первые азы фигурного катания, а также специальные ледовые помощники, за которых можно будет держаться и не бояться упасть.