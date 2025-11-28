Гендиректор «Старт Продакшн» поделился яркими впечатлениями о кинопарке «Москино»

Посещение кинопарка «Москино» оставляет яркие впечатления. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил гендиректор «Старт Продакшн», директор киношколы «Студия 24» Сергей Маевский.





По его словам, он посетил как уже известные локации «Дальневосточный город» и «Современная Москва», так и недавно построенные, но введенные в эксплуатацию.





«Видя, как на глазах вырастает целый киногород, понимаешь, что проект живой и насыщается дополнительными возможностями. И разумеется киношникам как людям творческим всегда мало, поэтому хочется еще и такую декорацию, и такую. В этом смысле понятно, куда развиваться», — сказал Маевский.





Кинопарк «Москино» входит в структуру Московского кинокластера — объектов инфраструктуры, услуг и сервисов для кинопроизводителей, которые развивает правительство столицы в рамках проекта «Москва — город кино».