«Космическая» рыба попала на прилавки ярмарки на северо-западе Москвы. Астраханские производители привезли на столичную площадку рыбные консервы, 60% которых включены в рацион питания на МКС.





Предприятие, основанное в 1998 году, сегодня выпускает более 100 наименований — от знаменитой астраханской воблы до осетровой икры. Производство ведется по классическим советским ГОСТам на современном оборудовании, многоуровневый контроль качества обеспечивает постоянный мониторинг всех его этапов.





Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал, что рыба в рационе космонавтов необходима — она обеспечивает гастрономическое разнообразие.





К консервам, рекомендованным для питания космонавтам, предъявляют ряд требований: от высокого уровня технической оснащенности предприятий, предоставления санитарно-эпидемиологических заключений и прочих документов до минимально необходимого срока годности в 200 суток. Далее проходят ряд испытаний, после которых продукты отправляют на МКС. Теперь же попробовать «космическую» рыбу можно и на московской ярмарке.





Московские ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами, привезенными более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы столицы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.