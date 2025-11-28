«Выставки, мастер-классы и турниры»: в Москве началась первая международная неделя видеоигр

В столице стартовала первая Московская международная неделя видеоигр. Событие объединяет ведущие компании отрасли и геймеров из России и других стран.





Мероприятие включает игровую выставку. Корреспондент Daily Storm посетил стенд проекта «Русы против ящеров — 2» — игры, где «славные богатыри могут развалить захватчикам кабины и выгнать их прочь» (описание на странице игры в Steam).





На площадке в центре «Сколково» также представляют «Калибр» — многопользовательский тактический онлайн-шутер. Среди других проектов — авиасимулятор «Корея. Ил-2» (от создателей известной игры, выпущенной в 2000-х) и дополнение «Одесса и Ленинград — оборона и освобождение» к той же «Ил-2 Штурмовик».





Неделя видеоигр организована Агентством креативных индустрий российской столицы при Департаменте культуры Москвы. Глава ведомства Алексей Фурсин присутствовал на мероприятии. Его в шутку спросили, во что будущий чиновник играл в детстве.





«В танчики», — ответил министр.





Глава Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал, что его впечатлило как обычного посетителя.





«Приятно всегда видеть энтузиастов. Я смотрю и вижу на каждом стенде людей, которые фанатеют от своего дела и с удовольствием готовы это показывать», — отметил он.





В рамках мероприятия в ночь на 30 ноября на площадке «VK Play Арена» также пройдет Ночь видеоигр. Участники смогут посоревноваться друг с другом один на один в культовых онлайн-играх. Те, кто предпочитает игры 80-90-х годов, смогут посетить ретрозону.