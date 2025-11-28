Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышение ставки НДС с 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Рост налога на добавленную стоимость не коснется социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, лекарств и товаров для детей.





Госдума приняла закон в третьем чтении 20 ноября. Совфед одобрил его 26 ноября. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.





При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке в 22%.





Daily Storm изучил, какие продукты не затронет рост НДС. Мы также выяснили, как менялась цена последние три года даже с учетом льгот, — к примеру, баранина, рыба, картофель и капуста прибавили в цене 50% и выше.