Минюст России признал иноагентом портал DOXA
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание DOXA, экс-замглавы администрации президента РФ Евгения Савостьянова, политика и предпринимателя Анзора Масхадова, публициста и писателя Василину Орлову, а также активистку Айгуль Гимранову-Лион.

Савостьянов занимал пост замглавы администрации президента России Бориса Ельцина во второй половине 90-х. Он курировал вопросы кадров. 


Анзор Масхадов — сын бывшего лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. 


Кроме того, правозащитную организацию Human Rights Watch, работавшую в России с советских времен, признали нежелательной. В апреле 2022 года власти закрыли представительство НКО и заблокировали ее сайт в РФ.

#минюст #иноагент #doxa #иностранный агент
