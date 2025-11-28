Минюст России признал иноагентом портал DOXA

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание DOXA, экс-замглавы администрации президента РФ Евгения Савостьянова, политика и предпринимателя Анзора Масхадова, публициста и писателя Василину Орлову, а также активистку Айгуль Гимранову-Лион.
Савостьянов занимал пост замглавы администрации президента России Бориса Ельцина во второй половине 90-х. Он курировал вопросы кадров.
Анзор Масхадов — сын бывшего лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова.
Кроме того, правозащитную организацию Human Rights Watch, работавшую в России с советских времен, признали нежелательной. В апреле 2022 года власти закрыли представительство НКО и заблокировали ее сайт в РФ.