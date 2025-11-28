Новости
В Москве открылась продажа билетов на катки
Зимний досуг приходит в Москву раньше самой зимы. Сервис «Мосбилет» открыл продажу билетов на катки. С помощью электронной площадки можно заранее спланировать отдых и избежать очередей.  


Традиционно ледовые площадки организуют в столичных парках. Одна из самых больших впервые откроется на набережной Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское». 


В парке Горького площадка для катания расположится прямо перед аркой главного входа. Каток на Болотной площади также вновь примет посетителей. 


На площадках «Московских сезонов» оборудуют сразу 26 катков. Более подробную информацию и адреса ближайших площадок можно найти по ссылке.

