В Москве открылась продажа билетов на катки

Зимний досуг приходит в Москву раньше самой зимы. Сервис «Мосбилет» открыл продажу билетов на катки. С помощью электронной площадки можно заранее спланировать отдых и избежать очередей.





Традиционно ледовые площадки организуют в столичных парках. Одна из самых больших впервые откроется на набережной Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское».





В парке Горького площадка для катания расположится прямо перед аркой главного входа. Каток на Болотной площади также вновь примет посетителей.





На площадках «Московских сезонов» оборудуют сразу 26 катков. Более подробную информацию и адреса ближайших площадок можно найти по ссылке.