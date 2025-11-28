Силовики задержали главу подмосковного рехаба Анну Хоботову

Уже допрошены подростки, пребывавшие в центре, их родители, а также работники учреждения, добавили в управлении.





Ранее появились сообщения об издевательствах в реабилитационных центрах в Подмосковье и Свердловской области. Там содержались десятки подростков.





Daily Storm поговорил с владельцем коттеджа в уральском поселке, где находился один из рехабов. Мужчина заявил, что полиция полгода назад приезжала в центр и у правоохранителей не возникло вопросов.





Помимо учреждений в перечисленных регионах, Хоботова владеет социальными заведениями еще в нескольких субъектах.