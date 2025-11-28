Новости
Новости

Силовики задержали главу подмосковного рехаба Анну Хоботову

Ранее женщину объявили в розыск

Сотрудники Следственного комитета задержали Анну Хоботову — организатора центра реабилитации в Подмосковье, где избивали подростков. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Уже допрошены подростки, пребывавшие в центре, их родители, а также работники учреждения, добавили в управлении.


Ранее появились сообщения об издевательствах в реабилитационных центрах в Подмосковье и Свердловской области. Там содержались десятки подростков. 


Daily Storm поговорил с владельцем коттеджа в уральском поселке, где находился один из рехабов. Мужчина заявил, что полиция полгода назад приезжала в центр и у правоохранителей не возникло вопросов. 


Помимо учреждений в перечисленных регионах, Хоботова владеет социальными заведениями еще в нескольких субъектах.

