Бастрыкин после расследования Daily Storm потребовал доклад об экологической ситуации в подмосковной деревне Беляниново

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об экологической ситуации в подмосковной деревне Беляниново. Накануне Daily Storm рассказал о проблеме в этом населенном пункте, где, как говорят сами жители, «люди плавают в дерьме».





Местные пытаются остановить работу разрастающейся промзоны. Бизнесмены огородили участок возле линий электропередачи, засыпали окрестности и исток реки Чермянки строительным мусором.





Теперь подземные воды затапливают участки, а вместо природного ландшафта из деревни открываются виды на поле из битого кирпича. Местные активисты просят чиновников остановить разрастание промышленной зоны, где ведут бизнес крупные компании и люди, связанные с бывшим заместителем министра внутренних дел России.





ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело — судя по релизу ведомства, о нарушении природоохранного законодательства. Глава Следственного комитета потребовал у руководителя подмосковного главка Ярослава Яковлева доклад по расследованию.