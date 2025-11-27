«Люди плавают в дерьме»: жители подмосковной деревни борются с промзоной, которая разрастается как раковая опухоль

В Московской области возле Мытищ местные жители пытаются остановить работу разрастающейся промзоны. В деревне Беляниново бизнесмены огородили участок возле линий электропередачи, а также засыпали окрестности и исток реки Чермянка строительным мусором. Теперь подземные воды затапливают участки, а вместо природного ландшафта из деревни открываются виды на поле из битого кирпича. Местные активисты просят администрацию остановить разрастание промышленной зоны, где ведут бизнес крупные компании и люди, связанные с бывшим заместителем министра внутренних дел России.





Как колхоз превратили в промзону





Первые производства в Беляниново, где живут две тысячи человек, появились еще в 2000-х, рассказывает активистка Ирина Голобородько. По ее словам, раньше на месте промышленных объектов стояли коровники и были луга крупного животноводческого комплекса.





«Тут были поля скандально известного колхоза имени Тимирязева. С его землями связано много уголовных дел. В 2008 году небольшие коммерсанты купили участок у леса. Тогда же по дорогам деревни поехали первые машины», — поделилась она.





По воспоминаниям женщины, «белый» бизнес в окрестностях населенного пункта вызвал у жителей недовольство. Они написали местным властям несколько обращений, последовали проверки ведомств.