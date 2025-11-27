«Люди плавают в дерьме»: жители подмосковной деревни борются с промзоной, которая разрастается как раковая опухоль

В Московской области возле Мытищ местные жители пытаются остановить работу разрастающейся промзоны. В деревне Беляниново бизнесмены огородили участок возле линий электропередачи, а также засыпали окрестности и исток реки Чермянка строительным мусором. Теперь подземные воды затапливают участки, а вместо природного ландшафта из деревни открываются виды на поле из битого кирпича. Местные активисты просят администрацию остановить разрастание промышленной зоны, где ведут бизнес крупные компании и люди, связанные с бывшим заместителем министра внутренних дел России.
Как колхоз превратили в промзону
Первые производства в Беляниново, где живут две тысячи человек, появились еще в 2000-х, рассказывает активистка Ирина Голобородько. По ее словам, раньше на месте промышленных объектов стояли коровники и были луга крупного животноводческого комплекса.
«Тут были поля скандально известного колхоза имени Тимирязева. С его землями связано много уголовных дел. В 2008 году небольшие коммерсанты купили участок у леса. Тогда же по дорогам деревни поехали первые машины», — поделилась она.
По воспоминаниям женщины, «белый» бизнес в окрестностях населенного пункта вызвал у жителей недовольство. Они написали местным властям несколько обращений, последовали проверки ведомств.
Вскоре селяне «остыли», а шумиха — затихла. Но примерно с 2016-го по 2017 год люди обратили внимание на появление других соседей. А пару месяцев назад ситуация изменилась, кажется, бесповоротно.
«Мусоропереработка, пункты приема металлолома, «иностранные специалисты», вагончики. Промзону превратили в «шанхайчик» (трущобы. — Примеч. Daily Storm). Летом 2025-го поле, где проходят магистральный газопровод и линии электропередачи, начали отгораживать заборами, ставить бараки и отсыпать строительным боем из КамАЗов», — продолжает женщина.
Как заметила Голобородько, в это время многие селяне были в отпусках. Когда местные вернулись, то были шокированы масштабами работ.
«Мы будто пришли в себя после сна. Раньше на участках был «белый» бизнес. Сейчас же — непонятное безобразие и огромное количество самосвалов с кирпичами!» — восклицает Голобородько.
Речка, газопровод: что еще похоронили под кирпичами
Жители Беляниново жалуются, что слоем строительных отходов засыпали местные сельхозугодья и исток реки Чермянка. Чтобы остановить катастрофу, люди объединились в инициативную группу.
«Оказалось, что эти земли — под сельхозназначение. Там своя экосистема, разнотравье. Гектары лугов подходят под выпас скота. И все убили, укатали кирпичами», — негодует женщина.
Местные разослали обращения властям города и региона. Один из ответов направило Минимущество области. Со ссылкой на местную администрацию специалисты заявили, что собственники участков проводят земляные работы. Для планировки они используют строительные отходы.
Еще один ответ пришел из филиала «Россетей». Организация обслуживает участок ЛЭП, подъезды к которой огородили неизвестные, а землю вблизи опор засыпали мусором и металлоломом. Как сказано в письме, для предотвращения аварий энергетики попросили замглавы округа запретить работу предприятий. Действия бизнесменов угрожают безопасности стратегического энергоснабжения страны в условиях СВО, говорится в сообщении.
Под слоем кирпичей оказалась и газовая труба, подчеркнула Ирина Голобородько. Несколько лет назад из-за несогласованных строительных работ на объекте уже произошла авария. В 2022-м рабочие повредили его, в результате чего вспыхнул восьмиметровый факел, передавали власти.
«По деревне гоняют КамАЗы. У нас дорога узкая, они не могут разъехаться. Поэтому грузовики давят граждан на тротуарах. У меня дочь-подросток ехала на велосипеде и чуть не попала под колеса», — упоминает Голобородько.
Также под «планировку» подпал исток реки Чермянка. С виду ее русло было похоже на небольшое озеро, но в действительности наружу били ключи, рассказал Daily Storm местный житель Алексей Иванов (мужчина попросил изменить его имя в целях личной безопасности).
«Сотрудниками Управления экологии 12.11.2025 проведено выездное обследование. <...> На значительном протяжении русло засыпано грунтом, его физическое наличие на местности не наблюдается, что свидетельствует о его уничтожении», — сказано в ответе Минимущества региона, который пришел сельчанам.
Иванов отметил, что в итоге реку разрушили, уровень почвы поднялся, а вода начала топить улицы деревни.
«Ключи ищут себе дорогу и выходят в более низкие точки. Этими низкими точками оказываются дворы возле домов. Вода вытекает из ливневок в бытовую канализацию. Люди, простите за выражение, плавают в дерьме», — резюмировал Иванов.
Однако проблема не только в уничтожении лугов и работах на энергетических объектах. В 2024 году специалисты администрации выявили центр сортировки мусора на территории промзоны. Местные жители же страдают от дыма и запаха гари, которые идут от сжигаемых отходов, утверждает Иванов.
«Плюс люди видят, что в промзоне устанавливают нелегальные бизнесы. Сварка мангалов или какие-то другие коммерческие работы с подключениями к электросетям. Из-за этого у нас в деревне происходят отключения [энергии]», — подчеркивает собеседник издания.
Есть на территории Промышленного проезда и бытовой городок. Алексей Иванов считает, что в вагончиках живут мигранты. На некоторых из контейнеров даже установлены кондиционеры.
Короли господрядов и скандальные партнеры
Ситуация усложняется и тем, что у промзоны, как и у земли, через которую шла река, нет единого владельца. Здесь ведут бизнес разные предприниматели. Масштабы предприятий в Беляниново — от пунктов проката квадроциклов до бетонных заводов крупных компаний.
«На одном из заседаний выездной администрации вместо ответов на вопросы нам представили Ивана Дорофтея. Сказали, что он — житель нашей деревни и один из собственников участков (напротив промзоны, где была река, а сейчас находится строительный мусор. — Примеч. Daily Storm)», — сказала Ирина Голобородько.
Иван Дорофтей подтвердил Daily Storm, что действительно приобретал участок, но достался он ему в плохом состоянии. По его словам, территория не была огорожена, в результате чего строительный мусор высыпали все кому не лень. В том числе и по ночам. Как отметил мужчина, он планирует привести свой участок в порядок.
«На первом будет строиться экоферма для страусов. На другом — конюшня, где она и стояла. У нас уже есть одна действующая, но мы хотим построить еще, нового образца», — поделился планами мужчина.
При этом бизнесмену принадлежит лишь часть земли, через которую протекала река. Дорофтей не смог назвать собственников смежных участков.
Что касается промзоны, то с некоторыми предпринимателями власти пытались бороться в арбитражных судах. Так, в 2022 году сотрудники местной администрации направили иск с требованием признать самовольными постройками и снести часть зданий. Согласно материалам дела, они принадлежали некоему Владимиру Челобитчикову. В конечном счете суд отказал, указав, помимо прочего, что постройки были возведены до 1995 года, меняли собственников и перестраивались. А их нынешнее состояние не создает угрозу жизни.
Почти через год администрация подала новый иск к Челобитчикову. В этот раз претензии были связаны уже с использованием самого участка. По мнению администрации, на землях сельхозназначения сортировали и складировали мусор, хранили емкости с нефтепродуктами, строительные плиты, парковали и ремонтировали грузовики. Истец просил запретить делать все это, а также потребовал очистить территорию и выплатить миллион рублей штрафа. На этот раз суд отказал в удовлетворении иска по формальной причине — органы местного управления не могут подавать такие иски, а заниматься делом должны Росреестр, Россельхознадзор и прокуратура.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Владимир Челобитчиков руководит двумя местными подразделениями Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД). Это одна из старейших общественных организаций в стране, ее участники плотно работают с МЧС. Возглавляет отряды добровольцев генерал-полковник и бывший заместитель министра внутренних дел России Петр Нелезин.
Также Челобитчиков управляет фирмой «Чистый берег», которая специализируется на обработке загрязненной воды и утилизации отходов. 10% принадлежат главному отделению ВОСВОД, столько же — некоему Борису Волкову, но основной бенефициар с долей в 80% — Сергей Пахомов.
Пахомов уже попадал в скандалы, связанные с землей и водными объектами. Так, в 2014 году фирма «Клевер», которой руководил и владел бизнесмен, арендовала землю в Мытищах у Пироговского водохранилища и спортивного парка «Дубрава».
Как писало издание Regions, на территории стояли неприватизированные дачи, которые достались людям еще в СССР. В 2024-м водоочистная фирма решила огородить свой участок забором и построить на территории 12 коттеджей. Местные жители сразу же забили тревогу. Последовали жалобы и судебные разбирательства. Следственный комитет даже возбудил уголовное дело, за ним следил лично Александр Бастрыкин.
Осенью 2024 года к старым домикам подогнали экскаваторы. Как видно по кадрам, которые опубликовали журналисты Regions, технику охраняли крепкие парни в балаклавах. В результате между жителями и рабочими завязался конфликт, который закончился стрельбой. Огонь из пистолета по технике открыл ветеран СВО. Никто не пострадал.
«Битве» за землю возле Пироговского водохранилища даже посвятила репортаж «Россия 1». С комментарием для телеканала тогда выступила представительница фирмы «Клевер» Галина Палагина. Для женщины история со спортивным парком «Дубрава» точно не единственная. В 2019-м ее имя фигурировало в материале гостелеканала про строительство на берегах Учинского водохранилища в Московской области, против которого также выступали местные жители.
Удалось ли коммерсантам воплотить свои бизнес-планы возле Пироговского водохранилища — в материале Regions не пишут. Но, как заметил Daily Storm, в Мытищинском горсуде рассматривают дело Сергея Пахомова. Полного тезку бизнесмена обвиняют в вымогательстве.
Владимир Челобитчиков заявил Daily Storm, что его бизнес-партнер по «Чистому берегу» никак не связан с деревней Беляниново. О себе же он сказал, что ранее выступал управляющим участка от агрофирмы-банкрота «Пирогово». А недавно землю, где находится промзона, продали. Как заявил Челобитчиков, имена покупателей он не помнит.
По ряду других зданий администрация выпускает предписания о сносе. Например, в апреле 2025-го замглавы округа признал самостроем одно из сооружений. В документе чиновники указали номер участка. Согласно кадастровой карте Росреестра, земля находится в собственности у муниципалитета.
Владельца постройки не нашли — в документе пишут про «неустановленное лицо». При этом в онлайн-картах на месте постройки стоит метка предприятия «Беляниново бетонный завод». Соответствующий адрес указан на сайте фирмы. Владельцы завода торгуют смесями с доставкой по городу. На веб-странице нет реквизитов владельца.
По словам Ирины Голобородько, в промзоне есть еще два поставщика бетона. В первой половине ноября 2025 года чиновники взялись и за них. Первого пообещали проверить, не уточняя название или адрес завода. Что касается другого — предприятие принадлежит группе «ВИС» (фирма связана с бизнесменом Игорем Снегуровым, группа занимается крупными государственными инфраструктурными проектами, например, в ее портфеле — мосты через Лену и Обь). В Московской области специалисты компании занимались строительством платной дороги «Мытищинская хорда». Шоссе проходит рядом с Беляниново.
В 2024-м холдинг закончил работы на трассе. До середины декабря 2025 года завод должны демонтировать, заявили власти в одном из пресс-релизов.
Споры о судьбе промзоны продолжаются, но в этот раз жители деревни настроены решительно. Местные предлагают возвести на месте промзоны какой-нибудь социальный объект, например, православную церковь.
«У нас большая деревня. Ближайшие храмы — в Ховрино и Болтино. И они оба переполнены. <...> Мы в семи километрах от Москвы, но кроме продуктового магазина, ничего нет. Детям некуда пойти! Возим их в воскресную школу неизвестно куда», — объясняет Ирина Голобородько.
Замглавы горокруга Артур Суворов заявил Daily Storm, что сотрудники администрации регулярно выезжают в Беляниново и на месте фиксируют нарушения. Поданы еще несколько судебных исков о нецелевом использовании земель. Одновременно с этим ведется системная работа с полицией.
«По каждому эпизоду, где есть признаки незаконной коммерческой деятельности, отсутствуют разрешения либо деятельность ведется в нарушение экологических требований, администрация направляет материалы в МУ МВД России «Мытищинское» с просьбой провести проверку и применить меры», — пояснил он.
Чиновник добавил, что нарушения зафиксированы и в охранных зонах — рядом с газопроводами и ЛЭП. По посторонним объектам готовятся дальнейшие шаги, вплоть до демонтажа и предъявления судебных требований.
Daily Storm также запросил комментарии по поводу промзоны в Беляниново у прокуратуры, Россельхознадзора, Росреестра, филиалов «Россетей» и «Газпрома».