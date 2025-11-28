URA.RU попросит новых владельцев помочь разобраться с делом редактора, покупавшего оперативные сводки у полиции

Главный редактор URA .RU Диана Козлова сообщила Daily Storm, что на предстоящей деловой встрече с руководством Readovka обсудит вопрос о помощи в деле свердловского редактора Дениса Аллаярова. 27 ноября холдинг заявил, что уральское агентство стало его частью.
«У нас скоро предстоит встреча с руководством «Ридовки», где я планирую в том числе поднять вопрос по Денису», — отметила Козлова.
По ее словам, вчера заседание суда пропустили два сотрудника полиции, из-за чего заседание перенесли на 10 декабря. Аллаяров болен, лекарство ему не дают, врач не может осмотреть его, добавила главред.
Журналисту было предъявлено обвинение в даче взятки в размере 120 тысяч рублей своему дяде-полицейскому Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок.