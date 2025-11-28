Новости
Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128 человек
Ранее Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями undefined
Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 128 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.


Уточняется, что 79 человек получили ожоги и травмы, 200 — считаются пропавшими без вести. 


Пожар начался днем 26 ноября, огонь охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, возгорание началось и распространилось с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. 


Трое высокопоставленных сотрудников строительной компании арестованы и обвиняются в непреднамеренном убийстве, сообщала пресс-служба администрации Гонконга.


27 ноября президент России Владимир Путин в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара.

