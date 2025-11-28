Новости
Суд огласил приговоры по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной
Курьер Цырульникова и соучастники преступления Каменецкий и Леонтьев получили по семь лет колонии undefined
Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной получили до семи лет колонии. Такое решение принял Балашихинский суд. 


Курьер Анжела Цырульникова, через которую певица передала злоумышленникам часть денег, приговорена к семи годам колонии и штрафу миллион рублей. 


Соучастники Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии и штрафы по 900 тысяч рублей. Оба неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство. 


Соучастник Андрей Основа приговорен к четырем годам. Его обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Молодой человек говорил, что сам стал жертвой обмана. 


Суд также удовлетворил гражданские иски двух потерпевших (не только Долина стала жертвой мошенников): с Цырульниковой взыщут совокупно более 12 миллионов рублей. 


Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной. Жилье осталось в собственности певицы. Решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда инстанция признала законными.


Накануне, 27 ноября, певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что не может продать свою квартиру. Она обвинила Долину в том, что теперь доверие к артистам подорвано и нужно посещать наркодиспансер, чтобы выйти на сделку по жилплощади. 

