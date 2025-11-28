В Новосибирской области на заводе произошел взрыв, пострадали трое рабочих

На литейном производстве в Бердске в результате взрыва пострадали трое рабочих. Все они госпитализированы.





«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.





По информации издания «Бердск Онлайн», ЧП произошло на территории на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) в бывшем цехе, который занимают арендаторы. По предварительным данным, на горячий металл попала вода, это и спровоцировало взрыв.





Мэр Бердска Семен Лапицкий сообщил, что пострадавшие были экстренно доставлены в приемной покой на скорой. Рабочие получили черепно-мозговые травмы и переломы. Один мужчинf находится в тяжелом состоянии.





На место происшествия выехал также прокурор Бердска. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.