«Предоставлен полный доступ»: глава офиса Зеленского Ермак подтвердил проведение обысков в своей квартире
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил проведение у него дома обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).


«Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — написал он в Telegram-канале.


О том, что стало поводом для визита силовиков, Ермак не сообщил. 


Ранее издание «Украинская правда» писало, что силовики проводят обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что имя главы офиса президента фигурирует в списках Тимура Миндича, в отношении которого проводится расследование. 


По данным НАБУ и САП, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом». 


Миндич покинул Украину 10 ноября и сейчас находится за границей. Президент Владимир Зеленский ввел против него санкции. 

