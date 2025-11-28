«Президент говорил о фактической ситуации»: Песков прокомментировал слова Путина о нелегитимности власти на Украине

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о нелегитимности властей Украины для заключения мира. По его словам, глава государства говорил о фактической ситуации на Украине.
«Есть ситуация с легитимностью. С другой же стороны, есть желание вывести в мирное русло», — сказал представитель Кремля.
Россия не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном «мегафонном» формате, обратил внимание Песков.
Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, также определят на переговорах, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
По словам Пескова, США передали России параметры согласованного с Киевом в Женеве плана. Эти положения обсудят на следующей неделе в Москве.
Ранее Путин сообщал, что Россия ждет американских переговорщиков в Москве в первой половине следующей недели. Со стороны РФ на встрече будут присутствовать глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, помощник президента Юрий Ушаков и представители МИД.