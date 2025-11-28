«Президент говорил о фактической ситуации»: Песков прокомментировал слова Путина о нелегитимности власти на Украине

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о нелегитимности властей Украины для заключения мира. По его словам, глава государства говорил о фактической ситуации на Украине.





«Есть ситуация с легитимностью. С другой же стороны, есть желание вывести в мирное русло», — сказал представитель Кремля.





Россия не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном «мегафонном» формате, обратил внимание Песков.





Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, также определят на переговорах, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.