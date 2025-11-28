К главе офиса Зеленского Ермаку пришли с обысками сотрудники НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале, об этом пишет издание «Украинская правда».





Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Ермак на записях из квартиры Тимура Миндича фигурирует под псевдонимом Али-Баба. Нардеп Марьяна Безуглая утверждала еще об одной кличке политика: А.Б. (по инициалам — Андрей Борисович), или Алла Борисовна.





Связаны ли обыски у Ермака с крупным антикоррупционным расследованием в отношении друга Владимира Зеленского и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича — не уточняется.





По данным НАБУ и САП, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом». Миндич сейчас находится за границей.