Ермак: Пока Зеленский президент, Украина не пойдет на уступки территорий

Украина не пойдет на территориальные уступки, пока Владимир Зеленский остается у власти, заявил руководитель украинской делегации на переговорах и глава офиса президента страны Андрей Ермак в интервью The Atlantic.





«Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территории. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию», — сказал Ермак.





Он объяснил, что это связано с запретом в рамках Конституции. По его словам, Украина готова обсуждать только то, где должна проходить линия, разграничивающая контролируемые сторонами территории.





Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве важно признание новых территорий не Киевом, а международным сообществом. Некоторые из них уже находятся под российским суверенитетом, напомнил глава государства.